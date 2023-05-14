Последнее обновление: 14.05.2023 16:25

Шольц обвинил Путина в попытке империалистического захвата Украины и Беларуси

Вторжение России в Украину является частью империалистического плана Путина, заявил сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Планы российского президента очевидны. Просто стоит почитать его тексты и послушать, что он говорит. Он считает, что Украина и Беларусь должны стать частями России. И нападение на Украину — это часть империалистической концепции. Это мир хорошо понял», - заявил Шольц.

«… поэтому мир и безопасность Европы находятся под угрозой", – отметил он.

В этой связи, подчеркивает канцлер, любые переговоры о мире могут начаться только после вывода российских войск с территории Украины.

"Украина готова к миру, но Украина, вполне понятно и оправдано, хочет, чтобы это не означало какое-то замораживание войны и диктат со стороны России…. Россия должна вывести свои войска, потому что без этого вообще не о чем начать говорить", – сказала Шольц.

Канцлер заверил Украину в продолжении поддержки Германии. "Мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется", – сказал он отметив, что сейчас Германия предоставила помощи Украине на 17 миллиардов евро.

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