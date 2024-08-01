Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг вечером лично встретил в аэропорту самолет с освобожденными из России заключенными.

Частный самолет с 13 освобожденными заключенными приземлился поздно вечером в четверг. Чтобы встретить их, канцлер прервал свой летний отпуск.

Шольц отметил, что многие из заключенных опасались за свое здоровье и жизнь, поэтому важно, что "мы сделали возможным эту защиту для них здесь".

Комментируя обмен Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в Берлине чеченского командира Зелимхана Хангошвили, Шольц сказал, что это решение не было легким.

"Никому не было легко принять решение о депортации убийцы, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет тюрьмы", – сказал Шольц.

Сложное решение по Красикову приняла коалиция совместно после тщательного обсуждения и обдумывания. Лидер оппозиции Фридрих Мерц, председатель парламентской фракции ХДС/ХСС, был проинформирован на ранней стадии и, по словам Шольца, согласился с этим решением.

После встречи с освобожденными Шольц назвал обмен правильным решением: "И если у вас были какие-то сомнения, вы потеряете их после разговора с теми, кто сейчас на свободе".

Представитель внешнеполитического направления социал-демократов Михаэль Рот прокомментировал, что иногда приходится "заключать сделку с дьяволом ради человечности".

Министр юстиции Марко Бушманн признал, что ради свободы заключенных пришлось пойти на болезненные уступки. Он сообщил, что Красиков был не помилован, а депортирован. "Как министр юстиции, я несу ответственность за одну особенно горькую уступку", – отметил Бушманн.

Президент США Джо Байден признал, что Германии пришлось пойти на значительные уступки для достижения обмена пленными. Шольц заявил, что это решение укрепило германо-американскую дружбу.