Шольц не увидел изменений в позиции Путина после двух с половиной месяцев войны

Канцлер Германии Олаф Шольц, поговоривший накануне по телефону с Путиным, не увидел изменений в его позиции.

Об этом он рассказал в интервью порталу t-online, сообщает "Европейская правда".

"Нет" – сказал Шольц. Отвечая на вопрос, заметил ли он изменения в позиции Путина во время пятничного телефонного разговора.

"Понятно одно: Россия не достигла ни одной из целей войны… Украина не завоевана, но защищается с большим мастерством, мужеством и самопожертвованием. НАТО не отошла, а фактически увеличила свои силы на восточном фланге альянса. А когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, альянс станет еще крепче. Сами российские военные понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десятилетия кампании Советского Союза в Афганистане" - добавил канцлер.

По его словам, Путину постепенно должно стать понятно, что единственный выход из этой ситуации – договориться с Украиной.

Шольц пока не знает, воспринимает ли Путин западные доводы о вреде санкций для самой России.

"В любом случае Россия загнала себя в драматическую ситуацию. Мы просто видим, куда ведет экономическая изоляция. Президент России должен понимать, что способность его страны извлекать выгоду из мирового прогресса заблокирована, пока не наступит настоящий мир», - сказал канцлер ФРГ.