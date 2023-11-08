США ввели ограничения в отношении семи человек и трех компаний за экспорт электроники в РФ

США ввели экспортные ограничения против семи физических лиц и трех компаний за поставки электроники двойного назначения в Россию. Об этом сообщает Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США.

В заявлении говорится, что эти физические лица и компании были частью сложной глобальной схемы закупок, в рамках которой незаконно осуществляли поставки и закупку электроники двойного назначения на миллионы долларов для конечных пользователей в РФ, включая компании, связанные с российскими военными.

Санкции коснулись Николая Гольцева, Салимджона Насридинова, Кристины Пузыревой, Олега Зенченко, Екатерины Ветошкиной, Павла Черникова и Владимира Бочкарева. Четверо из них проживают в России, двое – в Канаде, еще один – в США.

Компании, которые попали под ограничения – H Brothers и SN Electronics, базирующиеся в США, а также Suntronic из ОАЭ.

По информации ведомства, остановлена закупочная схема, которая состоит из брокеров и компаний, включая два магазина в Бруклине, поддерживающих российскую военную машину. Экспортные ограничения введены на 180 дней.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о масштабном пакете санкций против 130 физических и юридических лиц, которые способствуют уклонению России от экономических ограничений и помогают ей поставлять технологии для военного производства.

Под санкции попала также сеть лиц, связанная с россиянином Артуром Петровым, задержанным на Кипре ранее в этом году по запросу США. Петров, по данным американского следствия, организовал сложную схему обхода санкций для закупки электронных технологий американского производства для российских компаний.

Напомним, что перед этим в США арестовали четырех россиян, обвиняемых в сговоре с целью контрабанды из США электроники для российской армии.