Последнее обновление: 23.10.2024 11:51

США введут санкции против посредников из третьих стран, помогающих РФ в военной сфере

Вашингтон с целью ограничить развитие военной сферы РФ введет новые санкции, в том числе против структур в третьих странах, ведущих дела с Россией. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен на ежегодном совещании МВФ и группы Всемирного банка, которые проходят с 21 по 26 октября.

"Санкции будут в том числе против посредников в третьих странах, снабжающих Россию ключевыми ресурсами для ее военных", - сказала она.

Ожидается, что санкции объявят на следующей неделе, пишет Bloomberg.

Йеллен отметила, что Минфин "без устали работает с целью раскрыть стоимость замороженных суверенных активов России для помощи Украине".

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