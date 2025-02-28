Последнее обновление: 28.02.2025 17:28

Трамп продлил на год ряд антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп решил продлить на год режим ЧС, предусматривающий действие ряда санкций против РФ. Об этом сообщается в документе Белого дома, переданном в американский Федеральный реестр в четверг.

"Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - приводятся в нем слова Трампа.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Распоряжение о режиме ЧС в связи с украинскими событиями в США ввели еще в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы 13660, опубликованный 6 марта 2014 года, предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине". Изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ. Затем, уже в годы первого президентства Трампа и президентства Джо Байдена, перечень подобного рода санкций в рамках данного режима несколько раз расширялся.

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