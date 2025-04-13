Трамп продлил действие антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций, которые Байден ввел против РФ в 2021 году. Об этом говорится в документе Федерального реестра США.

Трамп на один год продлил действие указов Байдена, которые вводили чрезвычайное положение в отношениях с Россией и позволяли вводить санкции против РФ.

"Вредная внешняя деятельность правительства Российской Федерации... продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение должно продолжать действовать после 15 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

В сообщении также упоминается, что Россия продолжает нести угрозу свободным выборам и демократическим институтам в США и их союзниках.

Упоминается также участие и содействие в кибератаках против США; содействие и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства; деятельность против диссидентов или журналистов; подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США; нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

15 апреля 2021 года указом № 14024 Байден объявил чрезвычайное положение с целью преодоления угрозы, которую представляет вредная деятельность правительства РФ.

8 марта 2022 года Байден издал Указ № 14066, которым расширил сферу действия чрезвычайного положения, после этого было издано еще несколько указов, которые расширяли санкционные действия против России.