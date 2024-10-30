Последнее обновление: 30.10.2024 17:53

Минфин США ввел санкции против сотни юрлиц и десятков физлиц за связи с ВПК РФ

Минфин США ввел новые антироссийские санкции против более 30 физлиц и свыше 360 компаний. сообщило

Под санкции попали, в частности, российские компании и предприятия, связанные с ВПК, конструкторские бюро и НИИ. В список включены "Беспилотные технологии Мордовии", НТЦ Арсенал, "Русская лаборатория воздушного транспорта", а также Московский авиационный институт, пишет Интерфакс.

Помимо российских компаний, в санкционные списки включены иностранные юрлица, в том числе из Китая, Турции, Швейцарии, Узбекистана.

Минфин отмечает, что санкции нацелены на поставщиков технологий и товаров для российского ВПК, а также - на борьбу против обхода введенных ранее ограничительных мер.

Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование