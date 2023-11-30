В Конгрессе США внесли новую инициативу по конфискации активов росолигархов

Двухпартийная группа сенаторов США внесла законодательную инициативу, которая ускорила бы процедуру конфискации высокостоимых активов российских олигархов в пользу Украины.

Документ во вторник, 28 ноября, опубликовал сенатор от Демократической партии Шелдон Уайтхаус.

Законопроект предусматривает отмену лимита в 500 тысяч долларов для административной конфискации активов, принадлежащих российским олигархам и другим лицам, способствующим правительству России в нарушении законов США.

Также он уточняет полномочия Министерства юстиции США по использованию конфискованных активов, гарантируя, что американское правительство может передать Украине все средства, полученные путем конфискации активов россолигархов.

Документ в Конгресс внесли сенаторы Вайтхаус и республиканец Линдси Грэм вместе с членами Палаты представителей республиканцем Джо Уилсоном и демократом Стивом Коэном. Сенаторы Ричард Блюменталь, Джим Риш и Майкл Беннет стали соавторами законопроекта.

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"Этот закон поможет обеспечить конфискацию частных финансовых активов тех, кто способствует войне России, и использовать их для помощи народу Украины, а не для финансирования террора и геноцида. Но этот законопроект – только первый шаг. Мы также должны действовать, чтобы конфисовать суверенные активы России в Соединенных Штатах", – подчеркнул Джим Риш.

Согласно действующему законодательству, Минюст США может передавать Украине только активы, конфискованные за нарушение отдельных санкций, связанных с Россией.

В первый и последний раз это произошло в феврале 2023 года, когда генеральный прокурор США Меррик Гарленд санкционировал передачу Украине 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российского олигарха Константина Малофеева.

В Сенате США уже вносили несколько предложений по конфискации российских активов, включая суверенные, то есть принадлежащие российскому государству.