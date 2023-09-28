Последнее обновление: 28.09.2023 13:06

Госдеп США: Мы не воюем с российским народом

Государственный департамент США прокомментировал то, что не все американские компании покинули РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Об этом на брифинге сказал представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Отвечая на вопрос о соответствии политике изоляции Москвы того, что Вашингтон все еще позволяет американским компаниям работать в РФ, он заявил, что каждый бизнес должен решать самостоятельно, учитывая риски работы в России.

"Мы всегда подчеркивали, что есть определенные виды коммерческой деятельности, которые мы не пытаемся закрыть в РФ. Все наши санкции предусматривают исключения для пищевых продуктов, медикаментов, других гуманитарных целей, поскольку мы не считаем, что Соединенные Штаты находятся в конфликте с российским народом", – подчеркнул Миллер.

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Он добавил, что поэтому США не пытались сказать компаниям, которые работают над обеспечением российского народа продуктами питания или фармацевтическими товарами, что они должны прекратить вести там бизнес.

"Мы нацелили наши санкции, наш экспортный контроль на те сектора российской экономики, которые подпитывают военную машину РФ, и мы будем продолжать это делать", – пояснил Миллер.

Представитель Госдепа также указал, что более тысячи американских компаний вышли из России за это время, тогда как РФ приняла новые ограничительные законы, которые, по его мнению, оттолкнули ряд компаний от работы там.

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