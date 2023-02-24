Последнее обновление: 24.02.2023 18:25

США ввели ряд новых санкций в отношении России

США вводят санкции в отношении глав десятков российских регионов, а также девяти министров РФ. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Согласно заявлению, в ограничительный список попали свыше 40 российских губернаторов и глав республик, а также министры по развитию Дальнего Востока и Арктики, науки и высшего образования, труда и социальной защиты, природных ресурсов и экологии, культуры, спорта, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, энергетики и глава МЧС.

Новые санкции затронули вице-премьера РФ Татьяну Голикову и российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

Кроме того, США вводят визовые ограничения в отношении свыше 1,2 тысячи российских военных.

"Департамент анонсирует шаги по введению визовых ограничений против 1219 представителей российский военных за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостностность или политическую независимость Украины", - говорится в заявлении Госдепа.

Помимо этого, Минфин США ввел санкции против российских банков.

В список попали Московский кредитный банк, «Уралсиб», МТС банк, Банк «Санкт-Петербург», «Зенит», «Зенит Финанс», «Зенит Лизинг», «Зенит Факторинг», «Ланта Банк», Металлинвестбанк, Банк «Приморье», СДМ-Банк, Уральский банк реконструкции и развития, Банк «Левобережный», сообщается сайте ведомства.

«В то время как российские банки, на долю которых приходится более 80% всех активов российского банковского сектора, уже находятся под санкциями США и международных санкций, сегодня OFAC вносит в список более дюжины финансовых учреждений в России, в том числе один из десяти крупнейших банков по стоимости активов», - говорится в сообщении.

Всего же под ограничениями оказались 22 физических и 83 юридических лица.

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование