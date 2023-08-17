Последнее обновление: 17.08.2023 09:04

РФ подтвердила удар по шведскому заводу в Луцке

Посольство России в Швеции в среду в комментарии подтвердило удар по заводу шведской компании SKF в ночь на вторник, заявив, что он является легитимной военной целью.

При этом диппредставительство сослалось на заявление Министерства обороны РФ о поражении "ключевых предприятий военной промышленности киевского режима".

"Не улавливаете связи? Тогда поясним: этот завод в Луцке – часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской прессе об этом факте, естественно, ни слова", – говорится в комментарии посольства РФ.

Посольство РФ также пригрозило тем, что "достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и предприятиям военно-промышленного комплекса, которые работают на них".

В заявлении посольства РФ не упоминается о гибели трех работников завода SKF в Луцке. Ракетный удар по Луцку был нанесен утром 15 августа.

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