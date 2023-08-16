Последнее обновление: 16.08.2023 08:24

Россия ударила «шахедами» по зернохранилищам в Одессе

Воздушные силы ВС Украины минувшей ночью уничтожено 13 вражеских БПЛА, запущенных РФ на Одесскую и Николаевскую области.

В сообщении отмечается, что осуществлялись из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ) и мыса Чауда на юге Феодосийского залива (Крым).

По информации Одесской ОВА, над областью уничтожили 11 беспилотников, однако ряд целей не удалось сбить.

"Основная цель – портовая и зерновая инфраструктура на юге области. В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС", – сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер.

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