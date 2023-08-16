Россия в течение суток нанесла 42 ракетных и 44 авиационных удара по Украине

Российские военные в течение суток нанесли 42 ракетных, 44 авиационных ударов и совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В течение суток российские оккупанты нанесли 42 ракетных, 44 авиационных ударов и совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска в ночь на 15 августа атаковали Украину по меньшей мере 28 крылатыми ракетами, 16 - уничтожены.