Воздушные силы Украины ночью уничтожили 16 крылатых ракет

Воздушные силы ВС Украины минувшей ночью уничтожили 16 крылатых ракет, выпущенных Россией, сообщили в понедельник Воздушные силы ВСУ.

"Около 4:00 15 августа 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Всего зафиксировано пуски не менее 28 крылатых ракет различных типов", - сообщили ВС ВСУ.

Как сообщается, были зафиксированы пуски: 4 крылатые ракеты Х-22 – с шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка); 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск); 4 крылатые ракеты «Калибр» с фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация, подразделения непосредственного прикрытия, передает УНН.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр»", - указали в Воздушных силах

Кроме того, как указано, зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.