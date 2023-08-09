Зеленский сообщил о гибели 9 человек в результате удара по Покровску

В результате российского ракетного удара по Покровску Донецкой области число погибших выросло до 9 человек, сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Девять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. 82 человека ранены. Всем оказывается необходимая помощь. Среди раненых – двое детей, оба мальчика, один из них - в тяжелом состоянии. Его зовут Никита, всего лишь 11 лет ребенку, ученик 6-го класса», – сказал он.

Зеленский поблагодарил участников спасательной операции и отметил, что второй удар был нанесен, когда спасатели прибыли на место.

Во вторник сообщалось, что специалисты завершили работы на месте удара.