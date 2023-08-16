Британская разведка: РФ начала производить собственные Shahed

Разведка Великобритании сообщает, что Россия начала использовать аналоги иранских ударных дронов Shahed собственного производства.

По данным ведомства, собственное производство, вероятно, позволит России наладить более надежные поставки ударных дронов.

"Россия, вероятно, стремится достичь самодостаточности в поставках ударных БПЛА в ближайшие месяцы. Однако пока остается зависимой от компонентов и всего вооружения из Ирана, поставляемого преимущественно через Каспийское море", – говорится в сообщении.

Между тем, эффективность этого вида оружия остается спорной, поскольку Украина научилась сбивать большинство дронов такого типа.