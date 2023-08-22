Украина нашла способ атаковать "дальние" объекты - британская разведка

Украина нашла способ, как добраться до дальних объектов на территории страны-оккупанта, и реализовала по меньшей мере третью удачную атаку по авиабазе РФ.

Речь идет об авиабазе Сольцы в Новгородской области, которая находится в 650 км от границы с Украиной. Там 19 августа, вероятно, был уничтожен бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, сообщили в британской разведке.

Отмечается, что некоторые атаки по РФ Украина осуществляет непосредственно с российских территорий.

"Некоторые атаки БПЛА против российских военных целей осуществляются с территории России. БПЛА вряд ли будут иметь достаточную дальность, чтобы достичь Сольцов за пределами России", - говорится в сообщении.

Там вспоминают, что РФ довольно часто использовала для бомбардировки Украины ракетоносцы квалификации Backfire, которые способны запускать печально известные "неточные" боеголовки X-22. Именно ими армия РФ уничтожала в начале полномасштабной войны Мариуполь.

"Это по крайней мере третья успешная атака на аэродромы, которая вновь вызывает сомнения относительно способности России защитить свои стратегические объекты в глубине страны", - резюмировало Минобороны Британии.