Последнее обновление: 23.08.2023 14:41

Россия уничтожила очередное зернохранилище в Одесской области

Запущенные российскими военными «Шахеды», атаковавшие ночью Одесскую область, попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в районе Дуная, сообщило южное командование ВС Украины.

Согласно сообщению, силами ПВО уничтожено девять дронов типа Shahed-136/131, но также «есть попадания».

«В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные продолжают работу, — говорится в сообщении. — Среди гражданского населения пострадавших нет».

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в свою очередь заявил, что российские военные атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области в течение трех часов.

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