Воздушные силы Украины отразили ракетный удар по Одесской области

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на пятницу в Одесской области были сбиты четыре российские ракеты.

«Ночью 25 августа 2023 года противник нанес удар ракетами воздушного и морского базирования из акваторий Черного и Азовского морей, — говорится в сообщении. — В направлении южных областей с самолетов Су-34 было выпущено две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря».

Кроме того, по данным ВСУ, был зафиксирован запуск одного ударного беспилотника типа Shahed-131. Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных сил, утверждают украинские военные.