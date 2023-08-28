Последнее обновление: 28.08.2023 09:41

ISW: Украинские войска продвинулись вперед в Донецкой и Запорожской области

Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за воскресенье пишет, что украинские силы продвинулись вперед в приграничной зоне между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской области и в западной части Запорожской области на фоне контрнаступательных действий украинских войск на юге и востоке Украины.

Сообщается, что украинские войска продвигаются в направлении Новопрокоповки, Малой Токмачки и Очеретувате на западе Запорожской области, а также в районе Урожайного и Работино, и продолжают наступательные операции на Бахмутском направлении.

При этом состав российских оборонительных позиций на юге Украины и неясность с их укомплектованием и оснащением затрудняет прогноз того, как будет проходить следующий этап боевых действий, передает BBC.

Отсутствие в этом районе незадействованных российских сил может свидетельствовать о том, что последующий эшелон российских оборонительных позиций может быть менее укреплен, чем позиции, на которые уже проникли украинские силы на севере.

Российские войска потратили значительное количество сил и средств на удержание ряда оборонительных позиций, которые в настоящее время прорываются украинскими войсками, и неясно, сохранят ли россияне имеющиеся у них преимущества, если они не смогут направить такое же количество ресурсов и личного состава на следующие уровни обороны, пишут эксперты ISW.

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