На авиабазу в Пскове напали с территории России

Атака на самолеты Ил-76 в Пскове, где базируется 334 военно-транспортный авиаполк ВКС РФ, была проведена с территории России. Об этом заявил в комментарии The War Zone начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Ил-76 – основа военной авиации оккупантов. По словам главы ГУР, они специально нацелились на эти самолеты, так как они используются для перевозки военных грузов и десантников ВДВ.

"Мы работаем с территории России", - коротко сообщил изданию главный украинский разведчик.

Он не стал уточнять, была атака осуществлена ​​сотрудниками ГУР или российскими партизанами, которых курирует разведка.

Буданов также отказался сказать, какие дроны применялись и в каком количестве.