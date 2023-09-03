Россия выпустила 25 дронов-камикадзе по Одесской области

Российские военные в ночь на 3 сентября атаковали юг Одесской область 25 ударными беспилотниками Shahed-136/131, сообщили Воздушные силы ВСУ.

«В ночь на 3 сентября 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн атак удачными БпЛА “Shahed-136/131” с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ). Всего зафиксировано пуски 25 ударных БпЛА “Shahed-136/131”, которые атаковали южные районы Одесской области. 22 из них уничтожены», - говорится в сообщении Воздушных сил.

В качестве направления удара назывались порты Измаил и Рени. Воздушные силы не уточняют, что было целью атак и куда попали три несбитых дрона.

Южное военное командование Украины сообщило в социальных сетях, что по меньшей мере два мирных жителя получили ранения в результате нападения на «гражданскую инфраструктуру Дуная», пишет Reuters.