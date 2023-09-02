Последнее обновление: 02.09.2023 10:20

ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Представитель Европейской комиссии Петер Стано в пятницу осудил проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

"Россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых "выборах" на временно оккупированных украинских территориях. Это дальнейшее массовое нарушение международного права и суверенитета Украины", – написал Стано в Twitter.

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это все Украина! Причастные к этому будут привлечены к ответственности", – добавил представитель Еврокомиссии.

15 июня Центральная избирательная комиссия РФ назначила на 10 сентября "выборы" на временно оккупированной части Украины. Речь идет о захваченных российскими оккупационными войсками территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Но уже с конца августа началось "досрочное голосование" в "парламенты" и "муниципальные советы" на части оккупированных территорий.

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