Последнее обновление: 27.08.2023 11:02

Воздушные силы Украины сбили четыре выпущенные РФ ракеты

Минувшей ночью были уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях, сообщает командование Воздушных сил Украины.

Всего наблюдалось до восьми воздушных целей, остальные, вероятно, ошибочны, информации о попадании не поступало, говорится в сообщении.

По словам представителя оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, во время ночной атаки российские военные использовали сложную систему маневров.

«В последнее время мы наблюдаем тактику врага, когда они много маневрируют ракетами или дронами во время атак, чтобы истощить и выявить систему противовоздушной обороны», — сказала Гуменюк.

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