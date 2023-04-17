Россия заблокировала 50 судов, готовых везти украинское зерно

Россия, саботируя выполнение "зерновой сделки", заблокировала 50 сухогрузов, готовых везти на экспорт украинское зерно.

Об этом в понедельник вслед за украинскими официальными лицами заявили глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Россия снова блокирует в Черном море 50 судов со срочно необходимым зерном. ЕС поддерживает ООН и продолжит поддерживать экспорт по "коридорам солидарности", по которым мир получил 25 млрд тонн зерна", - написал в понедельник в твиттере Боррель.

Посол США в Украине Бриджит Бринк тоже написала в твиттере о 50 заблокированных судах, но, по ее словам, эти суда заблокированы в Босфоре и не могут пройти в Черное море, к украинским портам.

"Россия пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения”, - написала посол.

В понедельник официальный представитель Украины во второй раз за несколько дней объявил, что Россия блокирует экспорт украинского продовольствия в рамках "зерновой сделки", пытаясь заставить других участников сделки пропустить вне очереди на проверку те суда, которые хочет она.