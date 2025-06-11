США и Китай предварительно согласовали параметры торгового соглашения

Американские и китайские чиновники сообщили о согласовании рамочных условий договоренности о смягчении ограничений во взаимной торговле.

Достигнутая в Лондоне договоренность уточняет рамочное соглашение, согласованное на предшествовавшем раунде торговых переговоров США и Китая в Женеве, сообщает Reuters.

Теперь эта договоренность будет представлена на утверждение лидерам двух стран Дональду Трампу и Си Цзиньпину, которые неделю назад обсудили по телефону проблемы внешней торговли.

По словам министра торговли США Говарда Лутника, речь идет об отмене некоторых экспортных ограничений на поставки высокотехнологичной продукции, введенных Вашингтоном на торговлю с Китаем, в то время как Пекин решит проблему ограничений на экспорт редкоземельных металлов и магнитов, что создало большие проблемы для ряда отраслей промышленности в США.

Несмотря на это соглашение, между странами сохраняются большие разногласия по вопросам внешней торговли.

Согласно достигнутой ранее договоренности, у США и Китая есть время до 10 августа, чтобы заключить внешнеторговую сделку. В противном случае американские таможенные пошлины на китайские товары снова поднимутся с 30% до 145%, а ответные китайские пошлины - с 10% до 125%.

Реакция инвесторов на новости из Лондона была сдержанной: фондовые индексы на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на 0,2%.

Опубликованная в понедельник статистика показала, что китайский экспорт в США в мае сократился на 34,5%, что стало крупнейшим падением с начала пандемии коронавируса в 2019 году.

Китай контролирует 90% мирового рынка редкоземельных металлов и постоянных магнитов - незаменимых компонентов для ряда отраслей промышленности, в том числе автомобильной. Ужесточение Китаем в апреле экспортного контроля на эти продукты внесло резкие перебои в глобальные цепочки поставок. США отреагировали в мае запретом на экспорт полупроводников, некоторого программного обеспечения, химикатов и компонентов для авиастроения.