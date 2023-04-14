Словакия запрещает переработку и продажу украинского зерна из-за пестицидов

Министерство сельского хозяйства Словакии в четверг распорядилось запретить обработку импортируемого из Украины зерна, а также продажу продукции из украинских зерновых на внутреннем рынке.

Решение об ограничении в Словакии приняли после того, как в партии пшеницы из Украины весом 1500 тонн, которая отправлялась на молотьбу, "было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека".

"Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий вместе с подчиненными организациями обеспечит отбор образцов всего зерна и муки из Украины, что уже хранится в Словакии", – отмечает министерство.

О результатах анализа партии украинского зерна Словакия проинформирует все страны-члены ЕС и украинского посла Мирослава Кастрана. Отдельно этот вопрос обсудят министры сельского хозяйства стран "Вышеградской четверки", а также Румынии и Болгарии на встрече в пятницу.

"Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий Словакии не рекомендует импортировать любое украинское зерно и зерновые продукты", – подытоживается в заявлении без уточнения, на какой срок вводится ограничение.