Польша будет просить ЕС восстановить пошлину на украинское зерно

Новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус после встречи с фермерами во вторник пообещал обратиться к Европейской комиссии с просьбой ввести пошлины на импорт украинского зерна.

"Мы понимаем, что Украине надо помогать, но это должно быть равномерно. Поэтому после этой встречи я обращусь к моим коллегам из других стран, чтобы мы совместно обратились к ЕС, чтобы пересмотреть с июня пошлины так, чтобы продукция была равномерно распределена по Европе", – сказал Телус, сообщило "Польское радио".

Томаш Обшанский, председатель профсоюза индивидуальных фермеров "Солидарность", утверждает, что без пошлин рынок сельхозпродукции "будет иметь проблемы со стабилизацией".

Ожидается, что в Варшаве во вторник соберется кризисная группа со всеми министрами, которые могут помочь решить проблему украинского зерна в Польше.

В течение последних недель фермеры в Польше, Румынии, Болгарии и других странах жалуются на беспошлинный импорт украинского зерна, который, как они утверждают, обвалил стоимость их продукции и привел к убыткам.