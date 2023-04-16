Венгрия запретила импорт украинского зерна, говорится в заявлении Министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

"Правительство настроено представлять интересы венгерского фермерского сообщества, поэтому, при отсутствии существенных мер ЕС, оно временно запретит импорт зерна и семян масличных культур, происходящих из Украины или поступающих из нее, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов", - заявил Иштван Надь.

Глава министерства объяснил, что продолжение нынешних рыночных процессов нанесет настолько серьезный ущерб венгерскому сельскому хозяйству, что для их прекращения необходимо принимать чрезвычайные меры.

Он подчеркнул, что ограничение импорта в Венгрию является временным и продлится до 30 июня 2023 года, что может быть достаточным для принятия существенных и длительных мер ЕС и пересмотра полного беспошлинного характера украинских товаров.

"Венгерское правительство всегда поддерживает венгерских фермеров и защищает венгерское сельское хозяйство", - подчеркнул глава министерства.