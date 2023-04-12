ООН сообщила о приостановке "зернового коридора"

ООН сообщила, что 11 апреля прервалась работа "зернового коридора", то есть договоренности между Россией, Украиной, Турцией и Объединенными Нациями, благодаря которой украинское зерно поставляется на мировые рынки.

Как заявил представитель генсекретаря ООН Стивен Дюжаррик, Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбул не смог провести инспекции судов в рамках зерновой сделки.

"Совместный координационный центр не смог провести сегодня инспекции, поскольку сторонам потребовалось больше времени, чтобы достичь договоренности по операционным приоритетам", - сказал Дюжаррик. Он добавил, что инспекции планируется возобновить 12 апреля.

"Мы призываем все вовлеченные стороны обеспечить, чтобы суда продолжили безопасное движение в интересах глобальной продовольственной безопасности", - добавил представитель генсека ООН.

Тем временем заместитель украинского министра инфраструктуры Юрий Васьков сказал в интервью газете Guardian, что причиной остановки инспекций были действия России. По словам Васькова, Украина предоставила список трех сухогрузов, которые должны были пройти проверку, но российская сторона эти корабли вычеркнула и вписала другие, также стоящие в очереди.

Сейчас, по данным издания, прохода через Босфор ожидают 50 судов, принимающих участие в реализации сделки. Васьков назвал это фактической блокадой со стороны России, поскольку из-за позиции России ни одно судно не смогло продолжить путь.

"Сегодня у нас сложилась критическая ситуация. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Они в одностороннем порядке решили поменять планы украинских портов. Это неприемлемо", - сказал чиновник в интервью Guardian.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждал зерновую сделку во время визита в Турцию.

Лавров в очередной раз заявил, что российская часть зерновой сделки не выполняется. По его словам, Россия задумается о необходимости зерновой сделки вообще, если не будет сдвигов в снятии препон экспорту удобрений и продовольствия.

В прошлом месяце Россия заявила, что продлит соглашение еще на 60 дней, несмотря на то, что ООН, Украина и Турция настаивают на повторном продлении на 120 дней.