Пять стран ЕС призывают Брюссель купить у них накопившееся украинское зерно

Лидеры пяти стран-членов Европейского Союза, которые помогают транзиту украинской сельскохозяйственной продукции в третьи страны, призвали ЕС принять меры в связи с перенасыщением, которое возникло из-за того, что товары не попадают в пункты назначения, сообщает Associated Press.

Премьер-министры Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии в пятницу направили письмо в Европейскую комиссию и ее председателю Урсуле фон дер Ляйен, в котором отметили, что каналы, предназначенные для доставки украинской продукции в пункты назначения, не работают так, как ожидалось.

Они обратились к Брюсселю с просьбой рассмотреть возможность срочной закупки 27 странами-членами союза излишков продукции, а также выделить средства для скорейшего развития транспортной и складской инфраструктуры.

Они отметили, что особенно беспрецедентным является приток "зерна, масличных семян, яиц, мяса птицы, сахара, яблочного сока, яблок, ягод, муки, меда и лапши".

"Мы призываем Комиссию проанализировать возможность закупки излишков зерна у стран-членов (граничащих с Украиной). Мы также возобновляем наш призыв о финансовой поддержке со стороны ЕС для нужд быстрого развития транспортной инфраструктуры, - говорится в письме премьер-министров.

Правительства этих стран сталкиваются с давлением и протестами со стороны фермеров, обеспокоенных падением цен и нехваткой хранилищ для хранения урожая этого года из-за избытка украинской продукции.

На этой неделе болгарские фермеры устроили блокаду пограничных переходов, в то время как премьер Польши в среду пообещал финансовую и инфраструктурную помощь после многочасовых переговоров с фермерскими организациями.