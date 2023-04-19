Украина и Польша возобновляют транзит украинского зерна

Украина и Польша достигли взаимопонимания в вопросе транзита украинского зерна по территории соседней страны, сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко по итогам переговоров в Варшаве.

“Мы относимся к проблемам, которые возникли у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию. По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего года”, – сообщила Свириденко во вторник вечером.

По ее словам, правительство Украины ожидает официальной коммуникации от польской стороны относительно технических аспектов транспортировки украинской продукции по территории Польши.