Последнее обновление: 19.04.2023 10:54

Украина и Польша возобновляют транзит украинского зерна

Украина и Польша достигли взаимопонимания в вопросе транзита украинского зерна по территории соседней страны, сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко по итогам переговоров в Варшаве.

“Мы относимся к проблемам, которые возникли у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию. По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего года”, – сообщила Свириденко во вторник вечером.

По ее словам, правительство Украины ожидает официальной коммуникации от польской стороны относительно технических аспектов транспортировки украинской продукции по территории Польши.

Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование