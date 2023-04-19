Последнее обновление: 19.04.2023 13:50

ООН объявила о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки

В Стамбуле в среду возобновили приостановленные ранее в апреле инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщили в Совместном координационном центре (СКЦ).

"Инспекции судов возобновились сегодня после двухдневного периода переговоров", - заявила представитель ООН в СКЦ Исмини Палла, передает Интерфакс.

"После переговоров при посредничестве ООН и Турции делегации России и Украины согласились на то, чтобы новые суда приняли участие в этой инициативе", - добавили в центре.

Накануне представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что уже два дня не проводят инспекций сухогрузов в рамках черноморской зерновой инициативы. Он добавил, что в Совместном координационном центре (СКЦ) по этому вопросу ведут "активные обсуждения с представителями Украины, России" при поддержке Турции.

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