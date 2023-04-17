Последнее обновление: 17.04.2023 11:49

Украина в понедельник проведет с Польшей переговоры об экспорте сельхозпродукции

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в понедельник в Варшаве проведет переговоры о возобновлении экспорта украинской сельхозпродукции через территорию Польши.

Об этом министр Сольский сказал в воскресенье в эфире телемарафона украинских каналов, сообщает Укринформ.

По словам Сольского, прежде всего он намерен обсудить с поляками возобновление транзита украинских грузов. Кроме встреч в Польше, на следующую неделю у Сольского запланированы переговоры с Румынией и Словакией.

Польша и Венгрия с 15 апреля ввели эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции, объяснив это необходимостью защитить своих фермеров от падения цен. Словакия двумя днями раньше запретила продажу украинского зерна на своей территории, но не запретила его транзит.

О запрете импорта украинской сельхозпродукции подумывает и Болгария - об этом на выходных сказал ее министр сельского хозяйства.

Европейская комиссия осудила эти шаги соседей Украины, напомнив, что политика в области внешней торговли в Евросоюзе должна быть скоординированной.

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