В Минске рост цен на продтовары с начала года ускорился до 4,8%

Цены на продовольственные товары в Минске в мае 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. подросли на 0,8%, с декабрем 2024 года рост цен ускорился до 4,8%.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в мае 2025 года по сравнению с маем 2024 года рост цен на продтовары ускорился до 9,5%. За январь-май текущего года цены увеличились на 7,8% к уровню января-мая 2024 года.

Непродовольственные товары в мае 2025 года подорожали по сравнению с апрелем на 0,6%, с начала года - на 2,5%. Годовой рост в мае составил 4,1% (к уровню мая 2024 года). За январь-май 2025 года цены на непродовольственные товары увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9%.

Цены на услуги в мае 2025 года по сравнению с апрелем выросли на 0,1%, с декабрем 2024 года – на 5,2%. В мае 2025 года к уровню мая 2024 года цены увеличились на 6,9%. За январь-май текущего года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%.