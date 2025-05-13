Рост цен на продтовары в Минске в апреле ускорился до 1,4%, с начала года – до 3,9%

Рост цен на продовольственные товары в Минске в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. ускорился до 1,4%, с декабрем 2024 года – до 3,9%.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в апреле 2025 года по сравнению с апрелем 2024 года рост цен на продтовары ускорился до 8,5%. За январь-апрель текущего года цены увеличились на 7,3% к уровню января-апреля 2024 года.

Непродовольственные товары в апреле 2025 года подорожали по сравнению с мартом на 0,7%, с начала года - на 1,9%. Годовой рост в апреле составил 3,7% (к уровню апреля 2024 года). За январь-апрель 2025 года цены на непродовольственные товары увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9%.

Рост цен на услуги в апреле 2025 года по сравнению с мартом ускорился до 0,8%, с декабрем 2024 года – до 5,1%. В апреле 2025 года к уровню апреля 2024 года цены увеличились на 6,8%. За январь-апрель текущего года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%.