Рост цен на продтовары в Минске с начала года ускорился до 6,7%

Цены на продовольственные товары в Минске в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 г. увеличились на 1,8%, с декабрем 2024 года рост цен ускорился до 6,7%.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года рост цен на продтовары ускорился до 10,4%. За январь-июнь текущего года цены увеличились на 8,2% к уровню января-июня 2024 года.

Непродовольственные товары в июне 2025 года подорожали по сравнению с маем на 0,3%, с начала года - на 2,8%. Годовой рост в июне составил 4,0% (к уровню июня 2024 года). За январь-июнь 2025 года цены на непродовольственные товары увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9%.

Цены на услуги в июне 2025 года по сравнению с апрелем выросли на 0,5%, с декабрем 2024 года – на 5,8%. В июне 2025 года к уровню июня 2024 года цены увеличились на 6,9%. За январь-июнь текущего года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5%.