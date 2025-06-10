Экономика Германии показывает признаки улучшения: настроения самые высокие с 2022 года

Ежемесячное исследование настроений инвесторов, проводимое компанией Sentix, зафиксировало признаки восстановления экономики Германии и еврозоны в июне.

Индекс настроений в Германии достиг наивысшего уровня с марта 2022 года, тогда как индекс в еврозоне – наивысшего уровня за год, пишет Reuters.

Положительные изменения в деловых настроениях в Германии связывают с новым правительством, надеждами на прекращение огня в Украине и уменьшением негативного влияния американской таможенной политики. Текущая оценка экономики остается глубоко отрицательной, но улучшается четвертый месяц подряд.

"Немецкая экономика до сих пор находится в затруднительном положении. Однако будущие ожидания уже гораздо более оптимистичны, что свидетельствует об экономическом оживлении. Общий индекс вырос до -5,9 пункта, что является самым высоким показателем с марта 2022 года. Германия выигрывает от того, что ЕС не подает сигналов о неизбежной эскалации таможенных споров. Новое немецкое правительство делает первые шаги, особенно во внешней и миграционной политике, которые инвесторы воспринимают положительно. Сохраняются также неизменные надежды на возможное прекращение огня в конфликте в Украине. По крайней мере стороны конфликта снова ведут между собой диалог", – говорится в комментарии Sentix.

Восстановление германской экономики имеет критическое значение для ЕС. Как крупнейшая экономика Европы, Германия была "тормозом" для еврозоны из-за своей стагнации. Ее оживление стимулирует рост по всей Европе.

Эксперты Sentix уже сейчас отмечают "подъем в европейском экономическом регионе", что может ограничить возможности Европейского центрального банка для дальнейшего снижения процентных ставок.