Экономика Германии в 2022 году выросла на 1,9%

В 2022 году экономика Германии показала лучшие результаты, чем ожидалось.

Согласно первичной оценке Федерального статистического ведомства (Destatis), несмотря на резкий рост цен на энергоносители, рекордную инфляцию и проблемы с поставками, валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. Экономисты в среднем ожидали несколько меньшего показателя.

В 2021 году экономика Германии выросла на 2,6%.

По мнению экономистов, рецессия, которой опасаются в 2023 году, будет сравнительно мягкой, с падением ВВП менее одного процента. Некоторые институты даже ожидают незначительного экономического роста из-за того, что государство избавляет частных лиц и компании от миллиардных расходов на дорогие энергоносители.

Вполне вероятно, что это также приведет к увеличению дефицита государственного бюджета в 2023 году. По расчетам экономистов, федеральный бюджет, бюджеты земель, местные и фонды социального страхования потратили больше средств, чем получили в прошлом году.

Тем не менее после двух пандемических лет Германия, вероятно, снова будет придерживаться европейского долгового правила с дефицитом государственного бюджета на уровне около двух процентов: Европейский пакт о стабильности и росте позволяет странам ЕС иметь дефицит бюджета не более трех процентов и общий долг не более 60 процентов номинального ВВП. Страны ЕС временно приостановили действие этих правил из-за дорогостоящих программ коронавирусной помощи. Планируется, что пакт снова начнет действовать на регулярной основе с 2024 года.