Уралкалий подписал контракт на поставку хлоркалия в Китай по цене $346 за тонну

Уралкалий подписал контракт с переговорным консорциумом китайских импортеров на поставку хлористого калия до конца 2025 года по цене $346 за тонну. Об этом сообщила компания.

"Компания первой среди производителей подписала соглашение с переговорным консорциумом китайских импортеров на поставку хлористого калия до конца 2025 года. Цена поставляемых в Китай калийных удобрений составляет $346 за тонну на условиях поставки в порт покупателя", - говорится в сообщении.

При этом объемы поставок не уточняются.