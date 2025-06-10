Власти РФ до конца года продлили запрет на продажу нефти по price cap

Путин продлил действие указа "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты" до 31 декабря 2025 года. Об этом говорится в опубликованном указе.

Указ впервые вступил в силу с 1 февраля 2023 года и несколько раз продлевался, последний раз - до 30 июня текущего года.

Документ запрещает продажи российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах содержится условие ценового потолка (price cap), установленного США и рядом других стран.

Страны G7 и ЕС (Коалиция ценового потолка) ввели запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов, но разрешили судовладельцам своих стран перевозить их и оказывать брокерские и другие услуги, если товары продаются по цене не выше установленного коалицией потолка (price cap). Задача эмбарго и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты - ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов, сохранив при этом достаточное предложение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.