ВБ понизил прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 2,3%

Всемирный банк (ВБ) ожидает роста мировой экономики на 2,3% в 2025 году и на 2,4% в 2026 году. Об этом говорится в июньском докладе "Глобальные экономические перспективы".

Таким образом, ВБ ухудшил прогнозы увеличения мирового ВВП: в январе ожидался рост на 2,7% как в этом, так и в следующем году.

"Усиление напряженности в торговле и неопределенность экономической политики могут привести к замедлению темпов роста мировой экономики в текущем году до самого низкого уровня с 2008 года, за исключением периодов полноценных глобальных рецессий", - говорится в докладе.

Вследствие этих неблагоприятных факторов прогнозы экономического роста для почти 70% экономик - во всех регионах и группах стран по уровню дохода - были пересмотрены в сторону понижения.

"Глобальной рецессии не ожидается. Однако если прогнозы на ближайшие два года сбудутся, средние темпы роста мировой экономики в первые семь лет 2020-х годов окажутся минимальными среди всех десятилетий, начиная с 1960-х годов", - отмечают в ВБ.

ВБ ожидает замедление экономического роста почти в 60% развивающихся экономик в 2025 году. Среднегодовые темпы роста, как ожидается, составят 3,8% в текущем году и ускорятся до 3,9% к 2027 году. "Повышение пошлин и напряженность на рынках труда способствуют усилению глобальной инфляции, которая, как ожидается, составит 2,9% в 2025 году, что по-прежнему выше доковидного уровня", - говорится в докладе.

Темпы роста мирового ВВП могут восстановиться быстрее ожидаемого, если крупнейшие экономики сумеют снизить торговую напряженность, что привело бы к уменьшению общей неопределенности экономической политики и финансовой волатильности, отмечают эксперты организации.

Анализ ВБ показывает, что если бы текущие торговые споры были разрешены заключением договоренностей о снижении пошлин вдвое от уровней конца мая, то темпы роста мировой экономики в 2025 и 2026 годах были бы в среднем на 0,2 процентного пункта выше, чем ожидается в настоящее время.

При этом ВБ ухудшил прогноз повышения экономики США на 2025 год до 1,4% с 2,3%, на 2026 год - до 1,6% с 2%.

Экономика еврозоны, как ожидается, увеличится на 0,7% в текущем и на 0,8% в следующем году. Ранее ожидался подъем на 1% и 1,2%соответственно.

Прогноз роста объема мировой торговли на 2025 год понижен на 1,3% до 1,8%, на 2026 год - на 0,8% до 2,4%.