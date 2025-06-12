Казахстан в мае превысил квоту ОПЕК+ на 274 тыс. б/с

Добыча нефти в Казахстане в мае 2025 года составила 1,76 млн б/с. Об этом говорится в обзоре S&P Global.

На май квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,486 млн б/с.

Таким образом, согласно данным S&P Global, Казахстан в мае превысил квоту ОПЕК+ на 274 б/с.

В апреле нефтедобыча в Казахстане составила 1,77 млн б/с при квоте 1,473 млн б/с.

Как сообщалось, 2 июня восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, снова приняли решение увеличить квоты на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.