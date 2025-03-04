Последнее обновление: 04.03.2025 15:16

Казахстан увеличил добычу нефти до рекорда в феврале

Казахстан увеличил добычу сырой нефти и газового конденсата в феврале на 13% по сравнению с январем до рекордных 2,12 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters.

За исключением газового конденсата, разновидности легкой нефти, добыча сырой нефти подскочила в прошлом месяце на 15,5% с января до 1,83 млн баррелей в сутки.

Казахстан постоянно превышает свою квоту на добычу в 1,468 млн баррелей в сутки в рамках соглашения об ограничении добычи, заключенного Организацией стран-экспортеров нефти и их союзниками, включая Россию - известными как ОПЕК+.

В прошлом месяце добыча на месторождении Тенгиз увеличилась до 904 000 баррелей в сутки с 640 000 баррелей в сутки в январе после завершения технического обслуживания и благодаря программе расширения.

Добыча также увеличилась, несмотря на атаку беспилотника в прошлом месяце на насосную станцию на российском участке Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который экспортирует около 80% казахстанской нефти.

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