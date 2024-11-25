Последнее обновление: 25.11.2024 13:22

Казахстан в текущем году снизит добычу нефти до 88,4 млн тонн

Казахстан планирует добыть по итогам 2024 года 88,4 млн тонн нефти, вместо ранее заявленных 90,3 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе правительственного часа в мажилисе (нижняя палата парламента) в понедельник.

"По итогам 10 месяцев объем добычи нефти составил 73,5 млн тонн", - сказал Саткалиев, которого цитируют казахстанские медиа.

По его словам, снижение добычи по сравнению с планом связано с проведением капитальных ремонтов на Тенгизе и Кашагане.

"На снижение уровня добычи также влияет выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+", - добавил министр.

Саткалиев напомнил, что для Казахстана в рамках соглашения установлены обязательства на 2024 год - 1,468 млн б/с.

"Выполнение условий соглашения необходимо для поддержания стабильности на мировом рынке нефти", - отметил он.

По данным главы Минэнерго, на снижение добычи также повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом.

Ранее по теме


<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование