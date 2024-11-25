Казахстан в текущем году снизит добычу нефти до 88,4 млн тонн

Казахстан планирует добыть по итогам 2024 года 88,4 млн тонн нефти, вместо ранее заявленных 90,3 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе правительственного часа в мажилисе (нижняя палата парламента) в понедельник.

"По итогам 10 месяцев объем добычи нефти составил 73,5 млн тонн", - сказал Саткалиев, которого цитируют казахстанские медиа.

По его словам, снижение добычи по сравнению с планом связано с проведением капитальных ремонтов на Тенгизе и Кашагане.

"На снижение уровня добычи также влияет выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+", - добавил министр.

Саткалиев напомнил, что для Казахстана в рамках соглашения установлены обязательства на 2024 год - 1,468 млн б/с.

"Выполнение условий соглашения необходимо для поддержания стабильности на мировом рынке нефти", - отметил он.

По данным главы Минэнерго, на снижение добычи также повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом.