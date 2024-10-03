Казахстан увеличил добычу нефти, превысив квоту ОПЕК+

Казахстан в сентябре превысил лимиты добычи нефти минимум на 126 500 баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters.

Казахстан увеличил добычу сырой нефти в сентябре на 10% по сравнению с августом до 6,55 млн тонн, превысив квоты ОПЕК+.

С применением коэффициента баррелизации 7,5 производство нефти в Казахстане в прошлом месяце составило 1,638 млн баррелей в сутки, что выше квоты ОПЕК+ примерно на 170 200 баррелей.

При использовании коэффициента 7,3 барреля на тонну, который Казахстан применял ранее, в прошлом месяце он все равно превысил лимиты добычи на 126 500 баррелей в день, добыв 1,6 млн баррелей сырой нефти в день.

При обязательстве Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ в январе-ноябре 2024 года добывать не более 1,468 млн баррелей нефти в сутки, производство в сентябре увеличилось относительно августа до 1,6 млн баррелей (при условии коэффициента баррелизации 7,3). Это выше квоты ОПЕК+ на 126 500 баррелей в сутки.

В октябре Казахстан планирует наибольший объем компенсации в связи с запланированным капитальным ремонтом на месторождении Кашаган с полной остановкой производства.

Добыча в сентябре в Казахстане выросла благодаря 30% росту на месторождении Тенгиз до 687 160 баррелей в сутки в связи с завершением технического обслуживания.