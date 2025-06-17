Последнее обновление: 17.06.2025 10:33

Казахстан пока не будет пересматривать планы по добыче нефти

Казахстан пока сохраняет планы по добыче нефти на 2025 год на прежнем уровне в 96,2 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"Мы пока остаемся на этих планах", - сказал сегодня Аккенженов журналистам.

Ранее в Минэнерго заявляли, что прогноз добычи нефти в Казахстане в 96,2 млн тонн на 2025 год сверстан без учета выполнения обязательств перед ОПЕК+.

В Минэнерго заявляли, что Казахстан планирует придерживаться объемов добычи нефти в рамках своей квоты, выделенной ОПЕК+ на 2025 год.

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