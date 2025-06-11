В Беларуси за четыре года на госпрограммы потратили 560 млрд рублей. Такую цифру озвучил сегодня премьер-министр Александр Турчин, открывая заседание президиума Совмина, на котором рассматривались итоги реализации госпрограмм в 2021 - 2024 годах.

«В текущей пятилетке реализуются 29 государственных программ. За четыре года на мероприятия этих программ направлено около 560 млрд. рублей. Треть из них - это бюджетные средства. Несомненно, достигнуты определенные результаты», - сказал чиновник.

По его словам, в рамках выполнения госпрограммы построено более 17 млн кв. м жилья, в том числе свыше 1 млн кв. м арендного. Введено в эксплуатацию 119 объектов здравоохранения, 48 детских садов и 21 школа. Согласно отчету межведомственной комиссии при Минэкономики, две трети госпрограмм признаны высоко эффективными и эффективными.

В то же время Турчин считает необходимым действующие подходы к формированию отраслевых программ скорректировать.

«Госпрограммы должны демонстрировать тренд того, как правительство планирует достичь приоритетов пятилетки. Важно определить индикаторы, которые будут комплексно характеризовать выполнение приоритетов. Упор на качественную составляющую и эффективность вложенных средств. Например, реализация приоритета «арендное жилье» не должна свестись к доведению квадратных метров. Цель — закрепление кадров в регионах», - сказал премьер.

Кроме того, при реализации госпрограмм нужно отслеживать, как меняется жизнь в регионах.