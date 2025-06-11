Трамп объявил о завершении подготовки торгового соглашения между США и Китаем

Соединенные Штаты и Китай договорились о торговой сделке, которая должна быть одобрена лидерами обеих стран. Об этом сегодня написал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Наше соглашение с Китаем завершено, при условии окончательного одобрения президентом Си и мной. Отношения отличные! Спасибо за внимание к этому вопросу!», - написал Трамп.

Он отметил, что в рамках соглашения США получат редкоземельные металлы из Китая, в то время как Пекин получит от Вашингтона «то, о чем договаривались», в том числе разрешит китайским студентам учиться в американских колледжах и университетах.

По словам Трампа, тарифы США на китайские товары теперь будут снижены до 55%, в то время как Китай введет 10% тарифы на американские товары.

Пекин 8 июня заявил, что одобрил некоторые заявки на экспорт редкоземельных металлов, что может ослабить напряженность в преддверии торговых переговоров между США и Китаем на следующей неделе.

В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа установила таможенные тарифы на продукцию из Китая на уровне 145%, что усилило торговое противостояние двух стран из числа крупнейших экономик мира.